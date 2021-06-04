Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM К 2024 году в каждом российском регионе должны быть обеспечены прозрачные, предсказуемые и комфортные условия для инвесторов. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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По словам российского лидера, спад мировой экономики из-за пандемии COVID-19 стал самым большим со времен Второй мировой войны. Вместе с тем мировая экономика возвращается к нормальной жизни.