Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Россия может вакцинировать от коронавируса не только граждан России, но и других стран. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Прошу правительство, регионы и бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. Много таких специалистов заняты у нас в строительстве, торговле, сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцины», — заявил Путин.

«Мы не только в полном объёме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку», — указал президент.

С учётом эффективности российских вакцин такой запрос довольно высок, отметил он.

«Получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний, да и других специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, санитарного контроля организовать иностранным граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — подчеркнул Путин.