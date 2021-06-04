Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Завершена работа по укладке первой нитки трубопровода «Северный поток — 2». Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

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«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Работа по второй нитки продолжается», — сказал глава государства.

Он уточнил, что закончена линейная работа, включая морской участок газопровода. Путин отметил, что трубопровод также проведен с немецкой и российской стороны. «Осталось их приподнять и сварить», — сказал президент.