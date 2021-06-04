Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Гражданам России необходимо активнее прививаться от коронавируса. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной — эффективность свыше 96%. И, по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцин», — заявил Путин.

«Я уже говорил, и на себе испытал — может быть небольшой подъём температуры. Всё! Это все побочные эффекты. А защита какая хорошая?» — отметил он.