Москва, , 14:46 — REGNUM За пределами мегаполисов есть сферы, куда активно идут инвестиции, сообщил 4 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме.

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«У нас точки роста есть везде. Мегаполисы — вполне естественная точка роста. Но это не значит, что точек роста нет в небольших городах, не на селе. У нас сейчас активно идут инвестиции в туризм, в АПК, в освоение минерально-сырьевой базы. А это не мегаполисы», — сказал Решетников.

По его словам, нужно видеть и признавать такие точки роста. Также влияют на ситуацию расширения возможностей для удалённой работы, реализуются инфраструктурные проекты, которые расширяют экономическую географию.