Москва, , 14:46 — REGNUM Одним из ярких проектов, связанных с промышленной кооперацией в рамках ЕАЭС, стало создание общего евразийского рынка ювелирных изделий. Об этом 4 июня заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, подводя итоги секции «ЕАЭС: Успехи и вызовы интеграции, новая парадигма развития», состоявшейся на площадке Петербургского международного экономического форума.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

«Вопрос о развитии промышленной кооперации поднимался достаточно часто, — сказала Малкина. — И понимая, что в этом состоит будущее развитие нашего союза, наша комиссия достаточно много работает над различными проектами развития промышленной кооперации. Одним из ярких проектов, связанных с промкооперацией, стало создание общего евразийского рынка ювелирных изделий. Этот проект начал функционировать с 24 мая 2021 года. Все страны пятерки ратифицировали международное соглашение, которое определило особенности осуществления операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках союза. И это позволит создать условия для взаимного признания пробирных клейм стран-участниц и тем самым обеспечить свободное перемещение ювелирных изделий».

Как полагает Малкина, это даст компаниям из стран ЕАЭС возможность сократить финансовые и временные издержки.

«И для потребителей активная реализация этого соглашения позволит сохранить гарантию качества и обеспечить доступные цены», — сказала Малкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Малкина рассказала о том, как в рамках ЕАЭС ведется борьба с контрафактной продукцией.