Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM Развитые страны не выделяют достаточных ресурсов для того, чтобы помочь менее успешным государствам побороть эпидемию коронавируса. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

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«По данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживает 16% населения Земли, сейчас приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса. В результате на сегодняшний день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки. Тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологии, производственных мощностей или средств на закупку вакцин», — заявил Путин.

«И помощь этим странам со стороны тех, кто мог бы это сделать, пока ничтожна», — подчеркнул он.