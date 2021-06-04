Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Нынешнее неравномерное восстановление экономик после кризиса усугубит глобальное неравенство. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имею в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбалансов, разрыва в уровне жизни как внутри отдельных стран, так и между ними. И это порождает серьёзные политические, экономические и социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности», — заявил Путин.

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