Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства приветствовал участников и гостей мероприятия, подчеркнув, что Россия рада, что первое после пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса проходит на территории страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Глава государства считает, что уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Однако её восстановление происходит неравномерно.

«До тех пор, пока мы не обеспечим доступность вакцины от коронавируса для всего мира, опасность эпидемии никуда не уйдёт», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Петербургский международный экономический форум был отменён в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В 2021 году мероприятие проводится 3−5 июня.