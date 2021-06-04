Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Эпидемия коронавируса показала необходимость активной бюджетной политики для выхода из кризиса. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Практика показала, что лишь одних традиционных мер денежно-кредитной политики для преодоления нынешнего кризиса оказалось бы недостаточно. Ключевую роль в быстром восстановлении экономики играет бюджетная политика, которая в развивающихся странах была впервые так активно поддержана и центральными банками», — заявил Путин.

В то же время у ведущих экономик мира ресурсы и инструментарий для стимулирования деловой активности гораздо больше, отметил он.

«Цифры говорят сами за себя: если в развитых странах в прошлом году увеличение дефицита бюджетов в целом составило 10% ВВП, то в развивающихся — порядка 5%. А мы знаем, что за счёт именно этих дефицитов в значительной мере финансируются и антикризисные решения», — пояснил президент.