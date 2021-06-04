Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Республика Карелия впервые за время существования ежегодного Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах, составляемого Агентством стратегических инициатив, заняла 12-е место. Так прокомментировал результаты, оглашенные в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), глава региона Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Артур Парфенчиков

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По словам главы Карелии, для республики это отличный результат — впервые за всю историю существования рейтинга регион вплотную подошел к десятке лидеров. И это произошло по итогам пандемийного 2020 года, на фоне снижения индекса в целом по стране.

«Такой значительный рост — результат нашей системной работы по созданию и внедрению мер поддержки бизнеса в Карелии. Также в республике был открыт центр помощи предпринимателям «Мой бизнес». Сегодня он один из лучших в стране. Кроме того, большая работа была проведена по поддержке бизнеса в период пандемии. По оценке Уполномоченного по правам предпринимателей России, Карелия вошла в пятерку регионов, где были разработаны наиболее действенные меры», — указал Парфенчиков.

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Отметим, рейтинг АСИ состоит из трех блоков. Первый — субъективная оценка жителей по ключевым факторам, которые учитываются в международных оценках: здоровье, образование, социальные связи, безопасность, вопросы экологии, как быстро можно получить ту или иную поддержку, возможности для трудоустройства.

«По всем этим компонентам мы понимаем, как люди чувствуют себя. Второй блок рейтинга — объективные статистические показатели, которые мы собираем с федерального и регионального уровня. Третий блок — динамические показатели, характеризующие изменения: как каждый год регион меняется, становится лучше», — добавил Артур Парфенчиков.