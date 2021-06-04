Москва, , 14:31 — REGNUM Проблема контрафакта является одной из насущных на повестке ЕАЭС. Об этом 4 июня заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, подводя итоги секции «ЕАЭС: Успехи и вызовы интеграции, новая парадигма развития», состоявшейся на площадке Петербургского международного экономического форума.

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«Действительно, проблема контрафакта является одной из насущных на повестке ЕАЭС. И необходимо отметить, что только за последние пять лет в странах нашего союза было выявлено более 52 тысяч административных правонарушений и преступлений, связанных с обнаружением контрафактной продукции. И по выявленным правонарушениям был пресечен оборот более чем на 80 млн единиц контрафактной продукции. То есть это достаточно большие цифры. Только за 2020 год это было 15,3 млн единиц контрафактной продукции. Безусловно, что 2020 год по своей статистике выявленных правонарушений несколько ниже, то есть процент выявляемой продукции был снижен на 11%. Но это может быть связано и со снижением деловой активности. Поэтому сама проблема является очень актуальной», — сказала Малкина.

По ее словам, для преодоления этой проблемы применяются различные инструменты, которые находятся в компетенции комиссии, для того, чтобы не только пресечь и выявить контрафакт, но и создать такие условия, которые бы не позволяли потенциальным правонарушителям применять такой вид заработка.

«Что для этого делается в союзе? У нас принят договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, который по своему содержанию направлен на создание условий, в рамках которых будут взаимодействовать все уполномоченные органы государств — членов ЕАЭС, которые задействованы в борьбе по защите интеллектуальной собственности. Также был утвержден регламент по взаимодействию таких органов и утверждены стандарты работы», — сказала Малкина.

В целом, как пояснила она, комиссия принимает все меры к тому, чтобы минимизировать эту проблему.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Малкина рассказала о том, как будет решен вопрос отмены роуминга в рамках ЕАЭС.