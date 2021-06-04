Брянск, , 14:38 — REGNUM Дорожная отрасль Брянской области получит дополнительное финансирование из федерального центра. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума договорились заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает 4 июня пресс-служба правительства региона.

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По просьбе брянской стороны с 2022 на 2021 год перенесут финансирование в объёме 120 млн рублей по объекту «Автомобильная дорога по улице Ильи Иванова в Советском районе города Брянска» для контрактации и начала работ уже в 2021 году. При этом гарантируется софинансирование регионального и местного бюджетов. Федеральную субсидию в 64 млн рублей область получит и на строительство дороги по улице Визнюка в 2021 году.

«Федеральный центр всегда идёт нам навстречу в решении важнейших вопросов, потому что мы берём на себя серьёзные обязательства и выполняем их. Так было со строительством дороги по улице Советской, которую мы сдали раньше срока, благодаря передвижкам в финансировании. И вопрос с сокращением сроков строительства автомобильной дороги Брянск-I — Брянск-II также был успешно решён с помощью заместителя председателя правительства Российской Федерации», — отметил Александр Богомаз.

С 2015 года в Брянской области построено 3190,3 км дорог и пять мостовых сооружений.