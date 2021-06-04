Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM В глобальной экономике наблюдаются позитивные тенденции, и многие ожидают максимальные темпы роста в 2021 году за многие десятилетия. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Позитивные тенденции мы наблюдаем и в глобальной экономике. Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — заявил Путин.

«Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП будет необычно большим. Будет максимальным с семидесятых годов прошлого века», — подчеркнул он.

Эксперты говорят о шестипроцентных уровнях роста, отметил он.