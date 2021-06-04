Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Попадание Новгородской области в топ-10 рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) шокировало губернатора региона, об этом 4 июня сообщил Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Напомним, согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составленному АСИ, Новгородская область заняла 7-е место.

«Я надеялся, что мы сохраним 11-е место которое у нас было. Для меня это шок, в позитивном смысле. Это оценка предпринимателями нашей работы в ковидный год, оценка работы нашей команды, нашего бизнеса, всех тех мер, которые мы принимали в ковид, стараясь наших предпринимателей поддерживать», — рассказал Никитин.

Он уточнил, что теперь, регион попытается сохранить это место, работая «еще лучше».

«Перед таким вызовом мы, наверное, еще не стояли. Это огромная ответственность, которая перед нами стоит. Куда проще болтаться посередине», — заметил губернатор.

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