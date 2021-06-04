Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Бюджетная система России готова к серьёзным экономическим кризисам, заявил 4 июня глава Счётной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Наша страна готова к таким серьезным кризисам. Бюджетная система, выплаты всех социальных обязательств, реализация всех государственных программ не пострадают, даже если будет кризис», — сказал Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин завил о перспективе введения в России безусловного базового дохода — гарантированного основного дохода гражданина, регулярно получаемого от государства.

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«Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы, независимо от успеха способностей, положения своей семьи, всё-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ», — отметил глава Счётной палаты.