Токио, , 14:21 — REGNUM Компания Nissan представила на автомобильном рынке Японии новый электрический кроссовер Ariya. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба компании.

Дилеры японской марки уже приступили к приему заказов на новинку. Первоначально она будет доступна в комплектации Limited, стоимостью от 6 600 000 иен (4,4 млн рублей) до 7 900 200 иен (5,2 млн рублей).

При этом Nissan Ariya будет предложен покупателем в версиях с задним и полным приводом. Электромоторы будет питать аккумулятор емкость 66 кВт*ч или 91 кВт*ч. При этом первый вариант батареи позволит модели проехать на одном заряде расстояние до 360 км, а второй — до 480 км.

Заднеприводный вариант имеет один электродвигатель мощностью 218 и 242 л. с. в зависимости от аккумулятора. А полноприводная модификация идёт с двумя электромоторами суммарной мощностью 340 и 394 л. с.

С 0 до 100 км/ч модель разгоняется в заднеприводном варианте — за 7,5−7,6 с, а в полноприводном — за 5,1−5,4 с. При это максимальная скорость ограничена 160 или 200 км/ч (2WD и 4WD соответственно).

Напомним, цена нового Nissan Qashqai в версии Visia на европейском рынке будет составлять 33 540 евро.

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