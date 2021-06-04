Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford представит новый компактный пикап Maverick 2022 модельного года 8 июня нынешнего года. Об этом сообщается на сайте компании.

«Посмотрите 8 июня премьеру совершенно нового Ford Maverick 2022 года — новейшего дополнения к модельному ряду Ford. Обладая компактностью, маневренностью внедорожника и возможностями грузовика, он создан как для передвижения по городским джунглям, так и для отдыха», — говорится в сообщении компании.

Премьера пикапа Maverick 2022 модельного года пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на всех страницах Ford в социальных сетях. Представит новинку американская актриса и бывшая модель Габриэль Юнион.

В компании планируют ежегодно продавать до 110 000 экземпляров нового Maverick, что составляет около 14% от того, сколько моделей F-150 было продано в прошлом году.

Базовая комплектация компактного пикапа будет стоить 20 тыс. долларов (около 1,46 млн рублей).

Ранее команда Ford провела на секретном немецком испытательном полигоне дорожные испытания нового кросс-седана компании, который заменит в модельной линейке марки модель Mondeo. Авто имеет большой клиренс, суженные LED-фонари и чёрные колёсные диски.

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