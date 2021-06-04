Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Инвестиции следует вкладывать туда, где больше людей. Об этом заявил 4 июня мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

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«В большинстве своём это главный мейнстрим: куда стремятся люди. И тогда всё будет просто, всё встанет на свои места. И не нужно будет ломать голову кому больше, кому меньше. Там, где больше людей. Куда устремляются люди, туда должны приходить инвестиции», — сказал Собянин.

Иначе, по его словам, власти начнут работать вопреки трендам и пространственному развитию, которое, заметил мэр, выбирают сами люди.

Собянин предложил посмотреть на экономическую географию, которая даёт «чёткий ответ»:

«Где выше плотность и концентрация населения, там динамичнее развиваются экономика, технологии, инвестиции, образование».