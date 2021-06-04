Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Сверхпрозрачное стекло намерены выпускать в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в ходе Петербургского международного экономического форума глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель АО «Салаватстекло» Сергей Агуреев подписали соглашение о реконструкции и техническом перевооружении производственных мощностей предприятия с возможностью производства сверхпрозрачного и окрашенного в массе листового стекла.

На реализацию данного проекта планируется направить 3,6 млрд рублей, при этом 499 млн рублей планируют направить из средств федерального Фонда развития промышленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены наладить производства хлора и каустической соды по новой технологии.