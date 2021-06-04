Прага, , 14:12 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе своего визита в Прагу, который она совершит по приглашению председателя Сената (верхней палаты) парламента Чехии Милоша Выстрчила в период с 7 по 10 июня, встретится с президентом республики Милошем Земаном и чешским премьер-министром Андреем Бабишем. Об этом 4 июня сообщили в верхней палате парламента Чехии.

«Лидер демократической белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая по приглашению спикера Сената господина Милоша Выстрчила с 7 по 10 июня посетит Прагу, в предстоящий вторник будет принята президентом республики Земаном и премьером Бабишем», — приводит сообщение представителя чешского Сената ТАСС.

Также ожидается, что Тихановская 7 июня проведёт встречу со спикером чешского Сената и 9 июня выступит перед членами высшего законодательного органа республики в качестве почетного гостя.

Кроме того, экс-кандидат в белорусские президенты должна встретится с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что недружественные действия западных стран в отношении Белоруссии — это попытка дотянуться до России, а также убрать конкурента в лице республики.