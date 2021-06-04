Минск, , 14:01 — REGNUM Недружественные действия западных стран в отношении Белоруссии — это попытка дотянуться до России, а также убрать конкурента в лице республики. Об этом 4 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время общения с работниками предприятия «Гранит» в Брестской области, его слова приводит агентство БелТА.

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«Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей, это наши люди, поэтому и идет этот накат», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что еще одной причиной данного «наката» Запада является желание убрать конкурента в лице Белоруссии.

«Они же конкуренты наши, и это естественно. Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило. Что касается правительства, Президента, вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем. Но каждый должен понимать, что просто не будет. Это, прежде всего, обычная конкуренция», — пояснил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко указал, что именно этим же, по его мнению, объясняются санкции, которые были введены в отношении белорусской национальной авиакомпании «Белавиа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет санкционное давление на Белоруссию и вмешательство во внутренние дела этой страны.