Красноярск, , 14:06 — REGNUM В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заключено соглашение по финансированию крупного месторождения на севере Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в правительстве Красноярского края.

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Меморандум о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения платино-медно-никелевых руд в Красноярском крае заключили ВЭБ. РФ, группа ВТБ и компания «Русская Платина».

Как отметил в рамках подписания меморандума президент РФ Владимир Путин, совокупные инвестиции в этот масштабный проект должны составить 570 млрд рублей. При этом будет использован механизм «фабрики проектного финансирования», который позволит снизить рыночные риски.

Предполагается, что на базе Черногорского месторождения будет построен горно-обогатительный комплекс с мощностью переработки 7 млн тонн руды в год.

«Уверен, что экономические последствия предполагают по меньшей мере несколько десятков миллиардов рублей дополнительно в краевой бюджет», — прокомментировал красноярский губернатор Александр Усс.

На сегодняшний день принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием металлов 4Е (палладий, платина, родий, золото) 3,19 г/т, меди — 0,25%, никеля — 0,20%.

Что касается «фабрики проектного финансирования», предусматривается финансирование проектов с помощью синдикации по принципу «80 на 20». 80% — это заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта. 20% — это собственные средства инициатора проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках ПМЭФ-2021 правительство Забайкальского края и администрация Каларского муниципального округа заключили соглашение о социально-экономическом взаимодействии с «Удоканской медью» на сумму 400 млн рублей.

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