Чита, , 13:57 — REGNUM Правительство Забайкальского края и администрация Каларского муниципального округа в рамках Петербургского международного экономического форума на площадке ВЭБ. РФ заключили соглашение о социально-экономическом взаимодействии с «Удоканской медью» на сумму 400 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс служба правительства региона.

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Свои подписи на документе поставили губернатор Забайкальского края Александр Осипов и председатель совета директоров «Удоканской меди» Валерий Казикаев. Соглашение предусматривает участие компании в реализации инвестиционных программ и проектов социально-экономического развития Каларского округа и Забайкалья в целом.

В нем, в частности, определены мероприятия с объемами финансирования, направленные на проектирование объектов социальной инфраструктуры и благоустройство территории; строительство спортивных и детских площадок в Каларском округе, социальную поддержку удалённых населенных пунктов Каларского округа; поддержку коренных малочисленных народов Севера.

«В рамках первой очереди рабочими местами с учетом смежных отраслей будет обеспечено свыше 20 тысяч человек. Строительство и эксплуатация комбината формирует запрос на современные и комфортные условия для жизни, и они создаются не только для сотрудников компании, но будут доступны и для местных жителей. Соглашение предусматривает проектирование и строительство целого ряда социальных объектов, которые преобразят территории Каларского муниципального округа и Читы», — пояснил Александр Осипов.

«Объем финансовой помощи с учетом финансирования до конца 2021 года составит уже 1,5 миллиарда рублей. Усилия компании, прежде всего, нацелены на создание комфортных условий для жизни на территории Каларского округа, однако немалая доля финансовых средств компании инвестируется в поддержку инициатив и проектов на территории Забайкалья в целом и Читы», — отметил Валерий Казикаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента РФ Владимира Путина. Сегодня, 4 июня на пленарном заседании Президент России выступит в очном формате.