Москва, , 14:04 — REGNUM Все больше стран мира проявляют интерес к тем возможностям, которые может дать участие в евразийской интеграции. Об этом 4 июня заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, отвечая на вопрос о расширении ЕАЭС.

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«Эти вопросы в наш адрес звучат не первый раз. Все больше стран проявляют интерес к тем перспективам и возможностям, которые может дать участие в евразийской интеграции. 2020 год позволил привлечь новых наблюдателей. И тот интерес, который проявляют правительства ряда государств к инструментам ЕАЭС, говорит о том, что расширение союза — не просто миф, а реальная перспектива. Но чтобы союз расширялся, нужно волеизъявление того государства, которое хочет к нам присоединиться. Поэтому мы ждем сигналов от тех стран, которые заинтересованы в интеграционных проектах. И такое расширение союза — это коллективное решение. Необходимо отметить, что все решения о расширении принимаются исходя из широко публичного обсуждения мнения всех экспертов», — сказала Малкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Малкина рассказала о планах и перспективах ЕАЭС.