Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Развитию России мешает не вся оппозиция, а та её часть, которая отказывается действовать в рамках закона. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Не оппозиция мешает. Наверное, всегда развитию мешает все-таки та часть оппозиции, которой не нужен закон, которая провоцирует ситуацию, и выход за рамки закона», — сказал Песков.

Он напомнил, что политическое строительство — это «не статика», а «постоянное движение, совершенствование политической системы», поскольку общество и страна не стоят на месте: «И общество и страна сталкиваются с новыми вызовами».

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что после «самоподрыва» оппозиции в России начинается десятилетие стабильности.