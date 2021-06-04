Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Развивать при помощи инвестиций нужно те территории, куда люди едут сами, заявил 4 июня мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он отметил, что с помощью государства следует развивать стратегические территории, такие как Крым, Дальний Восток, Сибирь и Калининград.

«Что касается обычного распределения инвестиций, я считаю, что инвестиции должны идти за людьми. Мы не должны наоборот делать. Люди едут в одну сторону, а мы деньги вкладываем в другую», — заявил мэр.