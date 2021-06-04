Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM В Усть-Луге появится новая особая экономическая зона (ОЭЗ), соответствующее соглашение 4 июня было подписано на ПМЭФ-2021 губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, представителями «Балтийского Химического Комплекса» и оператора проекта газоперерабатывающего комплекса — компанией «РусХимАльянс», передает корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках договоренностей все три стороны будут совместно работать над созданием особой экономической зоны в Усть-Луге. В настоящее время участники соглашения совместно прорабатывают вопрос создания ОЭЗ на территории Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района, готовится заявка в Министерство экономического развития РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве газохимического комплекса в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Он является интегрированным проектом по переработке этансодержащего газа, добываемого на месторождениях ПАО «Газпром», состоящего из газоперерабатывающего завода, газохимического комплекса и объектов транспортной инфраструктуры в районе поселка Усть-Луга и одноименного порта.

Техническая готовность первой очереди предприятия — конец 2023 года, планируется создание более 5 тысяч рабочих мест непосредственно на производстве.

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