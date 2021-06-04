Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM В российских школах могут ввести уроки по изучению правил пожарной безопасности. С таким предложением выступило Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. Об этом 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщил статс-секретарь — заместитель главы МЧС России Алексей Серко.

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«У нас есть инициатива, которую мы развиваем, чтобы в образовательных учреждениях появились обязательные часы, где будут рассказывать правила поведения при пожаре и о мерах, которые необходимо принимать при тушении пожара в быту», — пояснил в беседе в РИА Новости Серко.

Он добавил, что соответствующее предложение ведомство уже направило в Минпросвещения и Минобрнауки. Предполагается, что такие тематические часы войдут в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой. Кроме того, предложение распространяется не только на школы, но и на вузы.

«Студентам надо преподавать чуть больше: как оказать первую помощь, что надо делать при пожаре», — отметил заминистра.

Статс-секретарь уверен, что в случае реализации инициативы, сократится количество пожаров, снизится гибель граждан.

Добавим, что в российские школы могут вернуть уроки гражданской обороны. Изменения инициировало МЧС. В ведомстве считают, что знания и навыки поведения в критических ситуациях детям необходимы.

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