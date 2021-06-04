Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Москва растёт быстрыми темпами, что является для неё гигантской проблемой. Об этом 4 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

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По словам Собянина, все крупные города России быстро растут, и Москва не идёт на первом месте.

«Первое место Махачкала, второе — Краснодар, третье место — город Тюмень, и только четвёртое место — город Москва. Но, тем не менее, по своему масштабу мы видим, что сталкиваемся с гигантской проблемой быстрорастущего города», — сказал он.

По словам мэра, проекты, которые реализуются в Москве, обусловлены именно высокой концентрацией населения.