Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев заручился поддержкой президента компании «Магнит» Яна Дюннинга в вопросах поддержки свердловских товаропроизводителей и обеспечения уральцев качественными продуктами местного производства по доступным ценам. Переговоры прошли 4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

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Напомним, ранее глава региона заявил о старте переговоров с торговыми сетями, работающими на территории Свердловской области. Необходимость их проведения связана с тем, что уральцы сегодня всерьёз обеспокоены стоимостью продуктов в магазинах. При этом свердловские товаропроизводители свои цены не завышают, пользуясь мерами господдержки.

Евгений Куйвашев на встрече с Яном Дюннингом отметил, что торговая сеть «Магнит» — давний партнёр Свердловской области. В муниципалитетах региона действуют 870 торговых точек компании, в Первоуральске работает её крупнейший логистический центр. Только за прошлый год в бюджет области поступило почти 900 миллионов рублей налоговых отчислений.

В период эпидемии «Магнит» включился в региональные благотворительные проекты, вместе с волонтёрами обеспечивая уральцев продуктами и товарами первой необходимости. Евгений Куйвашев выразил надежду на продолжение этой работы, а также предложил президенту торговой сети закрепить в соглашении другие меры поддержки жителей Свердловской области.

«Предложение к «Магниту», как и ко всем торговым сетям, с которыми мы еще в мае начали переговоры — расширить перечень социально значимых товаров. Многие семьи продолжают испытывать финансовые трудности из-за экономических последствий пандемии. Эти меры направлены, прежде всего, на то, чтобы им помочь. Кроме того, 160 наших предприятий реализуют свою продукцию через торговую сеть «Магнит». Доля местных поставщиков — 23 процента. Но я встречался с производителями, у них есть возможность и желание поставлять больше», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также предложил руководству «Магнита» создать постоянно действующую рабочую группу по мониторингу цен на самые необходимые уральцам продукты. Ян Дюннинг эту инициативу поддержал. И попросил губернатора предоставить компании список тех уральских товаропроизводителей, которые пока не представлены в магазинах сети.

«Магнит» всегда нацелен на работу с местными поставщиками. У нас есть специальная группа внутри компании, которая развивает это направление, проделывает большую работу с местными поставщиками. Могу сказать, что нет лимитов в этой сфере. Считаю, что особого внимания заслуживает молочное животноводство и работа с фермерами», — сказал президент торговой компании.

Евгений Куйвашев заверил Яна Дюннинга, в свою очередь, в готовности Свердловской области и дальше сотрудничать с компанией, совместно решая вопросы логистики и развивая другие направления.