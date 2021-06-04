Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внесет предложение Агентству стратегических инициатив (АСИ) об изменении критериев оценки регионов при составлении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По мнению Дрозденко, в оценочную систему необходимо включить и реальные результаты регионов в части улучшений в работе бизнеса и качества жизни населения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, Ленобласть заняла 10-е место в рейтинге АСИ по итогам 2020 года, представленном 4 июня на ПМЭФ-2021.

По словам Дрозденко, Ленобласть на протяжении всех восьми лет не покидает топ-20 регионов в рейтинге АСИ. Однако в нем не учитываются реальные результаты субъектов в части улучшений в работе бизнеса и качества жизни населения.

«Плотность и конкуренция насколько большая, что, мне кажется, настала пора менять условия оценки рейтинга. Восемь лет регионы выполняли рекомендации, инструкции АСИ, комиссии, которая нас оценивает, и большинство регионов сегодня уже создало платформу для привлечения инвестиций. Но есть русская поговорка «сколько ни говори халва, во рту слаще не будет», — сказал Дрозденко.

Поэтому, помимо создания платформы для привлечения инвестиции, Дрозденко предлагает, чтобы регионы начали оценивать не только по тому, как правильно созданы документы для инвесторов и насколько хорошо работать в регионе, по мнению бизнесменов.

«А что это реально дало каждому региону и, прежде всего, каждому жителю», — пояснил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что направит соответствующие предложения в Агентство стратегических инициатив и правительство РФ.

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