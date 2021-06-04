Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Правительство Алтайского края на Петербургском экономическом форуме 4 июня заключило соглашение по созданию в Белокурихе Горной гостиничного комплекса с круглогодичной клиникой превентивной медицины. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Виктор Томенко и основатель компании «Гранд-Крио Алтай» Владимир Шуппо Правительство Алтайского края

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Документ подписали губернатор Виктор Томенко и основатель компании «Гранд-Крио Алтай» Владимир Шуппо. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в рамках реализации в Алтайском крае инвестпроекта по созданию гостиничного комплекса с круглогодичной клиникой превентивной медицины под брендом «ГРАНД-Крио».

Новый объект построят на территории Белокурихи Горной. Этот горный курорт региональные власти считают весьма перспективным, а его инфраструктурное развитие — является одним из главных приоритетов работы правительства Алтайского края.

Виктор Томенко напомнил, что в Ростуризм направлены предложения о включении ряда туробъектов в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

"Инвесторы уже начали освоение этой территории, реализацию своих проектов. Первые объекты, где люди могли бы отдыхать, уже построены. Проект, о котором мы сегодня договорились, подписав соглашение, предполагает строительство достаточно большого отеля и клиники, увеличение рабочих мест. Кроме этого, происходит формирование уровня, на который будут ориентироваться все остальные инвесторы по созданию инфраструктуры отдыха и лечения в этой части Алтайского края», — подчеркнул глава региона.

Владимир Шуппо рассказал, что клиника превентивной медицины призвана изменить отношение к санаторно-курортному лечению за счет комфортного размещения и применения современных медицинских технологий.

«Я надеюсь, что наше государственно-частное сотрудничество поднимет не только уровень доверия бизнеса, но и сделает Белокуриху центром притяжения и местом, где человек уверенно будет понимать, что он получит высокий результат», — сообщил руководитель.

Известно, что строительство первой очереди проекта планируют завершить к концу 2022 года. Объем заявленных инвестиций оценивается в 1 миллиард рублей. На территории комплекса «Гранд-Крио Алтай» разместится отель на 54 номера, коттеджи, ресторан и зоны отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края и компанией «Новые вершины». Речь идёт о строительстве горнолыжного курорта «Новые вершины» на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

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