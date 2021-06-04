Париж, 4 июня 2021, 13:10 — REGNUM Патрик Олье, президент метрополии Большой Париж, планирует приехать в Москву для встречи с мэром Сергеем Собяниным.
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Об этом Олье сообщил 4 июня по видеосвязи на одной из сессий Петербургского экономического форума.
«Я планирую вернуться в Москву, встретиться с Сергеем и его командой», — сказал он.
Патрик Олье отметил, что у него и Собянина будет возможность лично обсудить вопрос развития агломераций.