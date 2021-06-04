Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 13:10 — REGNUM Экологически чистая энергетика не должна сводиться исключительно к водородному топливу. Об этом 4 июня заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Глава госкомпании заявил, что он принципиально против любых революционных изменений, выступая в большей степени за поступательное развитие.
«И я дважды против, если речь идет об изменениях исключительно в пользу одного гегемона. Мне не представляется безуглеводородный мировой баланс, как исключительно водородный. Думаю, не только мы, но и наши дети, внуки будут использовать различные источник энергии», — сказал Лихачев.
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