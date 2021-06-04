Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи провел двустороннюю встречу с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ, сообщает газета Investor Daily.

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Министры торговли Индонезии и России разделяют общее стремление к дальнейшему укреплению двусторонних торговых отношений посредством конкретных шагов и стратегий.

Стороны выразили надежду, что в ближайшем будущем товарооборот между Индонезией и Россией вырастет. Есть надежда, что через торговое, промышленное, энергетическое и инвестиционное сотрудничество, страны смогут стать взаимовыгодными торгово-экономическими партнерами.

Напомним, общий объем торговли между Индонезией и Россией в 2020 году составил $1,93 млрд, при этом экспорт Индонезии в Россию составила $970 млн, а импорт — $960 млн.

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