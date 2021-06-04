Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Дальнейшее выравнивание условий для хозяйствования в странах ЕАЭС позволит достичь качественно нового этапа развития ЕАЭС. Об этом 4 июня заявил заместитель председателя правительства Российский Федерации Алексей Оверчук на Петербургском международном экономическом форуме.

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«(Эта) стратегия позволит нам перейти от союза таможенного к союзу экономическому. И, собственно, на чём мы сфокусируемся сейчас — это дорабатывать, чтобы у нас действительно были общие рынки, общие энергетические рынки — это наиболее сложная часть», — заявил Оверчук.

«Здесь потребуется предпринять все усилия для того, чтобы условия хозяйствования на пространстве ЕАЭС были выровнены. И если мы будем (его) иметь, то тогда, конечно же, мы можем переходить и к другим общим рынкам. Это, конечно же, требует более высокого уровня интеграции. Мы к этому идём», — указал он.

По его словам, союз действительно приносит большие выгоды его участникам: так, объёмы торговли у Армении выросли в три раза, а у Киргизии — в полтора за пять лет членства в ЕАЭС.

«Эти страны пришли и получили совершенно очевидные выгоды», — подчеркнул Оверчук.