Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Губернатор Свердловской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) договорился о создании в Екатеринбурге ещё одного района с доступным жильём и развитой инфраструктурой. Подписи под соглашением, по которому на юге уральской столицы должен появиться, по сути, «второй Академический», поставили глава региона Евгений Куйвашев, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и президент группы компаний КОРТРОС Вениамин Голубицкий, сообщает региональный департамент информполитики.

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Строительство района Академический в Екатеринбурге велось с 2007. Это проект комплексного освоения территорий. То есть здесь сразу, помимо жилья, была запроектирована и создавалась социальная инфраструктура — детские сады, школы, больницы, а также дороги, дворы, общественные пространства и всё, что нужно людям для комфортной жизни. Кроме того, возведение района велось на принципах экологичности и внедрения умных сервисов для удобства и безопасности людей.

По словам Евгения Куйвашева, Екатеринбург в течение ближайших 15−20 лет может вырасти почти на четверть, здесь будут жить около 1,8 миллиона человек.

«С группой компаний КОРТРОС мы ведём переговоры по комплексному освоению территории, примыкающей к Академическому с восточной и юго-восточной стороны. Здесь в перспективе появится новый район, второй Академический, в котором, по нашим ожиданиям, будут жить более 290 тысяч человек. Он будет обеспечен современными дорогами, новейшей коммунальной инфраструктурой, детским садами, школами, поликлиниками для детей и взрослых, новыми рабочими местами», — отметил губернатор.