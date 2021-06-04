Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Темы Украины и Белоруссии могут быть затронуты во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня. Об этом 4 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

«Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться», — сказал он.

Также представитель Кремля утончил, что во время встречи с американским лидером глава Российского государства может дать необходимые разъяснения по ситуации в Белоруссии в случае, если со стороны США будет затронута данная тема.

«Конечно, всегда, если задаются какие-то вопросы, мы оценки даем. Наш президент достаточно последовательный, и если вопрос (Белоруссии) будет затронут, то он будет готов дать соответствующие разъяснения», — уточнил Песков

Помимо этого, он добавил, что лидерам двух стран предстоит обсудить много других субстантивных вопросов, в первую очередь касающихся отношений между Россией и США, а не третьей стороны.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российская сторона считает «любое санкционное давление, любое вмешательство во внутренние дела Белоруссии» неприемлемым.

«Это всем хорошо известно, ничего нового здесь не скажешь», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет цели закрывать СМИ посредством закона об иноагентах.