Новосибирск, 4 июня, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принимает участие в сессии Петербургского экономического форума «Большая перемена: инвестируем в будущее», посвящённой развитию сферы образования в России. Спикерами сессии также стали: Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, сообщает региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников участвует в сессии Петербургского экономического форума «Большая перемена: инвестируем в будущее»

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В преддверии сессии состоялась встреча Андрея Травникова с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.

«Новосибирская область находится в «зелёной зоне», нацпроект в регионе реализуется в срок. Мы обсудили вопрос строительства школ — Новосибирская область подала заявку на строительство таких объектов по новой программе государственно-частного партнёрства. По концессии будет построено шесть школ, и, таким образом, будет закрыта потребность в местах. Новосибирская область развивается очень динамично, мы будем поддерживать регион и использовать его опыт в других субъектах РФ», — отметил Кравцов.

Уточняется, что Новосибирская область активно включилась в реализацию нового проекта, этот вопрос находится под контролем регионального правительства. Конкурсной комиссией Министерства просвещения РФ поддержана заявка региона на строительство шести школ с использованием ГЧП с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Общая проектная мощность этих школ — более 5775 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

По словам Андрея Травникова, встреча с министром — это сверка часов по исполнению задач, которые стоят перед системой образования Новосибирской области, в первую очередь, в части реализации национального проекта «Образование».

"Это и подготовка педагогических кадров, и повышение качества обучения, и устранение дефицита мест в школах. Мы используем все возможности, принимаем участие во всех программах для того, чтобы строить школы. Мы участвуем в первом этапе нового проекта и увеличим строительство школ по концессионной ГЧП-модели. Заявили шесть школ — и все шесть объектов прошли предварительный отбор. Сейчас стартует этап активной реализации строительства, со стороны министерства просвещения России нами получена поддержка. Запускается конкурс на второй и третий этапы программы, на 2022−2024 годы, мы будем готовить материалы на эти этапы», — рассказал Травников.

У Новосибирской области есть потребность в строительстве ещё как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тысяч мест до конца 2024 года.

За последние три года, с учётом роста рождаемости в предыдущий период, более чем на 10% (на 31 718 человек) выросло число учеников новосибирских школ. Всего в текущем учебном году обучалось 345 167человек. К 2025 году ожидается новое 10% увеличение численности детей школьного возраста — до 376 тысяч человек.

За три года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 16 школ проектной мощностью 12 418 мест, дополнительно за счёт перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ создано 3521 место. Но темпы строительства и реконструкции не успевают за потребностями в школьных местах.