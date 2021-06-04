Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM В России не будут пересматривать цели национального проекта «Здравоохранение». Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Цели нацпроекта не планируется пересматривать, модернизация первичной медико-санитарной помощи, все остаётся так, как было», — сказал Мурашко.

По его словам, направленные на нацпроект денежные средства реализуются в полном объеме, в соответствии с задачами, которые определены.