Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM В России дефицита бензина или дизельного топлива не наблюдается, заявил 4 июня вице-премьер России Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

«Дефицита у нас нет ни бензина, ни дизельного топлива. Более того, накопленные запасы почти на 30% больше, чем в предыдущие годы», — сказал Новак.

Он добавил, что правительство внимательно следит за тем, чтобы цены на АЗС не превышали инфляцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 мая начал действовать скорректированный демпфирующий механизм ценообразования на топливо.

Механизм расчета предусматривает снижение условной цены бензина в формуле демпфера на четыре тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года, а также на 2,7 тысячи рублей за тонну в 2022 году. При этом с 2023 года стоимость топлива будет индексироваться на 3%.