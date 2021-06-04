Нур-Султан, , 12:35 — REGNUM Представители Казахстана прекратили переговоры с производителями о поставе вакцины AstraZeneca. Об этом 4 июня заявил председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев на брифинге.

По его словам, переговоры продолжаются с другими производителями. В частности, Казахстан намерен закупить вакцину Pfizer. Однако производители не предоставляют график поставки из-за дефицита препарата.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейская комиссия не планирует обновлять контракт на поставки вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

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