Брюссель, , 14:03 — REGNUM Европейская комиссия не будет обновлять контракт на поставки вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca на второе полугодие 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

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«Еврокомиссия не обновила заказ вакцин AstraZeneca после июня 2021 года», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава немецкого минздрава Йенс Шпан 6 мая на пресс-конференции заявил, что власти Германии перестанут рекомендовать своим гражданам делать прививку от коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

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