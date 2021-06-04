Белгород, 4 июня 2021, 12:33 — REGNUM Меморандум о безвозмездной передаче в собственность Белгородской области санатория «Бригантина» подписали 4 июня врио губернатора Вячеслав Гладков и глава Крыма Сергей Аксёнов. Соглашение оформили на площадке Петербургского международного экономического форума.
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Круглогодичный санаторий расположен на берегу Черного моря в посёлке Заозерное рядом с Евпаторией.
Санаторий может вместить 300 отдыхающих и занимает территорию площадью 13,75 га.