Белгород, 4 июня 2021, 12:33 — REGNUM Меморандум о безвозмездной передаче в собственность Белгородской области санатория «Бригантина» подписали 4 июня врио губернатора Вячеслав Гладков и глава Крыма Сергей Аксёнов. Соглашение оформили на площадке Петербургского международного экономического форума.

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Круглогодичный санаторий расположен на берегу Черного моря в посёлке Заозерное рядом с Евпаторией.

«Комплекс состоит из нескольких корпусов. Здесь есть библиотека, кинозал и даже бассейн с морской водой. А от берега моря его отделяет всего 60 метров. Дети будут в восторге! Правда, санаторий требует серьёзного ремонта, но ничего — сделаем! Осталось урегулировать юридические вопросы и наладить механизм выдачи путёвок», — написал на своей странице в социальной сети Вячеслав Гладков.

Санаторий может вместить 300 отдыхающих и занимает территорию площадью 13,75 га.