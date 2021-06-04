Москва, , 12:32 — REGNUM В последнее время немецкая компания Uniper получает позитивные сигналы по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2» от компании-оператора — Nord Stream 2 AG, что позволяет говорить о том, что окончание строительства данного трубопровода «не за горами». Об этом 4 июня заявил журналистам глава Uniper Клаус-Дитер Маубах в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Мы получили некоторые оптимистичные сигналы от Nord Stream 2 AG, так что это (завершение строительства) не за горами. Это приятно слышать», — сказал он.

Также Маубах отметил, что Uniper с нетерпением ожидает окончания строительства газопровода и добавил, что изменение отношения к данному проекту Вашингтона также является для газопровода позитивным.

«Администрация (президента США Джо) Байдена сейчас смотрит на проект с другого угла. Я жду с нетерпением ввода газопровода в эксплуатацию. И затем газ пойдет из России в Европу», — указал глава немецкой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет закончено в 2021 году.