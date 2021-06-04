Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В странах ЕАЭС пока что производится мало конкурентоспособных товаров на международном уровне, что требует более высокого уровня кооперации в экономике между странами-участницами союза. Об этом 4 июня заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Безусловно, у нас недостаточно ещё идут вопросы, связанные с инвестиционной активностью. Всё-таки у нас маловато конкурентоспособных товаров для того, чтобы обеспечивать импортозамещение и работать на рынки третьих стран», — заявил Мясникович.

«Поэтому вопросы создания совместных компаний, вопросы инвестиционной деятельности крайне актуальны, и мы очень серьёзно этим вопросом занимаемся», — подчеркнул он.