Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM На полуострове Крым начали собираться IT-специалисты, работающие удалённо. Об этом 4 июня сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме

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«А вы знаете, что у нас в Крыму айтишники стали собираться? То есть условия жизни хорошие, погода хорошая, относительно недорого. И у нас в Крыму начинает собираться IT-кластер», — сказал он.

Хуснуллин пояснил, что развитие Крыма связано с хорошими условиями на полуострове.