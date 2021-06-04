Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM В России за последний год отмечено снижение потребления табака и алкоголя. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

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Он подчеркнул, что по этим показателям статистика по 2020 году пока формируется. Что касается потребления алкоголя, окончательные данные пока озвучивать преждевременно, подчеркнул замглавы федерального ведомства.

«Мы исходим из того, что составляет порядка девяти литров на человека в год»,— уточнил Салагай.

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Потребление табака в настоящее время составляет порядка 21%, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что за последние десять лет жители России стали употреблять меньше спиртного. Так, по его словам, в стране с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 литра этанола на лиц старше 15 лет). Показатели потребления табака, такие как распространенность курения и розничных продаж сигарет и папирос, снизились более чем на 40%.

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При этом особенно значительно показатели потребления алкоголя и табака снизилось среди подростков.