Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Генеральная прокуратура России нередко выявляет отдельные факты необоснованного завышения цен на продукты и авиабилеты в стране, сообщил 4 июня глава надзорного ведомства Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме.

«В ходе надзорной деятельности мы нередко наблюдаем ничем не обоснованное и резкое повышение цен на продовольствие, стоимость авиабилетов, продукты туристической отрасли и другие услуги, то есть действия, которые фактически идут вразрез интересам людей», — цитирует Краснова РИА Новости.

Он добавил, что бизнесу во всех случаях необходимо уважать закону и граждан, проявлять социальную ответственность — «такой бизнес мы готовы и обязательно будем защищать».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе Петербургского международного экономического форума глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в правительстве обеспокоены ситуацией с высокими ценами на продукты, однако для их регулировки существует множество рыночных инструментов. Он рассказал о своей позиции, которая заключается в том, что жесткого административного ценообразования в России нет: «У нас достаточно механизмов».